Jasikevicius, nikah tazeledi
﻿
Site İçi Arama
﻿

JASİKEVİCİUS, NİKAH TAZELEDİ

Jasikevicius, nikah tazeledi

Zalgiris Kaunas, Başantrenör Sarunas Jasikevicius’un sözleşmesini 2 yıl uzattı.

394 Okunma

Zalgiris Kaunas, Başantrenör Sarunas Jasikevicius’un sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Bu sezonu Litvanya ekiplerinden Zalgiris Kaunas’ta başarılı bir şekilde geçiren Başantrenör Sarunas Jasikevicius’un nereye gideceği belli oldu. Uzun zamandır takımda kalıp, kalmayacağı merakla beklenen Jasikevicius, yeni sezonda görevinin başında olacak. Zalgiris’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada genç çalıştırıcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. 42 yaşındaki çalıştırıcı ilk başantrenörlük deneyimini de Litvanya ekibinde başladı.

Litvanyalı başantrenör, Zalgiris ile bu sezon ligde şampiyon oldu. THY Euroleague’i ise 14 galibiyet, 16 mağlubiyetle 10. sırada tamamladı.

ETİKETLER
Bülent Atlas, Bengütürk'te Ankara futbolunu değerlendirdi
Melih Gökçek, amatörler ile buluştu
Telekom'da Baytimur dönemi sona erdi
1
Ferhat Görgülü, Karabükspor'da
3
Koray Akdoğan ve Ali İmdat'ın açıklamaları
3
Yiğiner: "Gökçek, Ankaragücü'ne ivedilikle destek verecektir"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿