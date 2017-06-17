KORAY AKDOĞAN VE ALİ İMDAT'IN AÇIKLAMALARI

Gecekondu tribünün liderlerinden Koray Akdoğan ve Ali İmdat, bu buluşmayı ve Ankaragücü’ndeki son gelişmeleri Klasspor mikrofonlarına değerlendirdi.

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Ankaragücü’nün en etkili taraftar gruplarından Gecekondu’nun birlik ve beraberliği amaçlayarak düzenlediği, 12. Geleneksek iftar yemeği Protokol Düğün Salonu’nda gerçekleşti. Bu organizasyonda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı melih Gökçek ve Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner başta olmak 2000 davetli yer aldı. Bu görkemli iftar yemeği, taraftarların meşaleli görsel şovu ile sonlandı.

Bu önemli organizasyonun ardından Gecekondu tribünün liderlerinden Koray Akdoğan ve Ali İmdat, bu buluşmayı ve Ankaragücü’ndeki son gelişmeleri Klasspor mikrofonlarına değerlendirdi.

Ali İmdat: “Bugünden sonra birbirimizi yanlış anlamak istemiyoruz”

Ankaragücü’nün geleceği için küskünlüklerin kalkması gerektiğini söyleyen Ali İmdat, “Bugün Melih Başkan geldi, yarın başka başkanlar da gelebilir. Artık küskünlükler kalkmalı. Ankaragücü’nün hak ettiği yere hep beraber getireceğiz. Katkılarından dolayı bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum.” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile birbirlerini yanlış tanıdıklarını ifade eden Ali İmdat, yeni dönemde yanlış anlaşılmak istemediklerini belirtti. Ali İmdat, “Senelerdir hep yanlış anlaşıldık. Melih Gökçek’e davetiye gönderdik, onlar da icabet ettiler. Teşekkür ediyoruz. Ankaragücü’nün çıtasının yükseldiğini, bir yerlere gelmesinin gerektiğini herkes gibi Melih Gökçek de biliyor. Zamanında belki de birbirimizi yanlış anlamışızdır. Bugünden sonra birbirimizi yanlış anlamak istemiyoruz, “Pardon” diyoruz. Ankaragücü’ne sahip çıkılmasını istiyoruz, tek derdimiz bu. “ diye konuştu.

Ankara’da yer yapılacak stadın kale arkasının tek katlı olması gerektiğinin altını çizen Ali İmdat, “Yeni yapılacak statta, eğer bizim gücümüz yeterse Gecekondu’nun yer alacağı tek bir tribün istiyoruz. Çift katlı olmasını istemiyoruz. Yerimizi değiştirmeyiz, kale arkasında devam edeceğiz. Stadyum yapılana kadar yeni sezonda Yenikent’te oynarsak taraftarlarımız zorlanır ama takımı da yalnız bırakmaz. “ dedi.

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Koray Akdoğan: “İkiniz bir arada iseniz var olan sorunları çözersiniz!”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’in Gecekondu iftar yemeğinde bir araya gelmesinin Ankaragücü’nün geleceği açısından önemli bir ışık olduğuna inandığını ifade eden Koray Akdoğan, “Masada, iki başkan ile bir arada otururken meblağlardan bahsedildi. Melih Başkanın bahsettiği rakam, 200 milyon idi ve Süper Lig şampiyonluğunun nasıl olunacağını anlattı. Bende orada, ‘Burada iki tane Ankara’nın değerli başkanı var. Biriniz Ankaragücü’nün Başkanı, biriniz de Büyükşehir Belediye Başkanısınız. İkiniz bir arada iseniz var olan sorunları çözersiniz. ‘ dedim, onlar da bunu duyunca tebessüm etti. Net bir cevap vermediler ama o tebessümden gelecek adına bir ışığın olduğunu anladım. “ dedi.

Ankara’nın yeni bir stada ihtiyacı olduğunu fakat yapılacak yeni statta bazı detaylara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Koray Akdoğan, “Stadımız çok eskidi, taraftarımıza hitap eden modern tribünlerin olduğu bir stadyuma ihtiyaç var. Yeni yapılacak statta, tribünlerimizin sahaya yakın olmasını istiyoruz. Kadir Has Stadyumu’na gittik, ikinci kattan aşağıya düşme tehlikesi vardı. Ankara’daki yeni statta, bu konulara dikkat edilmeli. “ ifadesini kullandı.

Ankaragücü’nün transfer yasağını kaldırıp güçlendirmesinin şart olduğunun altını çizen Koray Akdoğan, “Mevcut kadro ile gelecek sene için ümitliyiz dersek birbirimizi aldatmış oluruz. Ankaragücü’nün transfer yasağını öyle ya da böyle kaldırması gerekiyor. Ankaragücü yönetimi, görevine devam edecekse bunu da yapmak zorundadır. Ankaragücü layık olduğu yerlere gelmeli.” diye konuştu.

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