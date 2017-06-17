YİĞİNER: "GÖKÇEK, ANKARAGÜCÜ'NE İVEDİLİKLE DESTEK VERECEKTİR"

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, “Bugünkü bu görüntü sonunda Melih Gökçek’in Ankaragücü’ne tam destek vereceğini düşünüyorum” dedi.

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12. geleneksel Gecekondu iftar yemeğinde sürpriz isimler ve konuklar yer aldı. Bu organizasyona, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile beraber katılan Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, bu önemli buluşmanın ardından Klasspor mikrofonlarına konuştu. Başkan Yiğiner, “Bugünkü bu görüntü sonunda Melih Gökçek’in Ankaragücü’ne tam destek vereceğini düşünüyorum” dedi.

“Melih Gökçek, ivedilikle yardım yapacaktır”

Gecekondu taraftar grubuna teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Yiğiner, “Güzel bir organizasyon oldu. Ramazan ayında taraftarlarımızla bir araya geldik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek, bizimle beraber ilk kez Gecekondu’nun iftarına katıldı. Bu birlikteliğin ardından Başkanımız Melih Gökçek’in Ankaragücü’ne tam destek vereceğini düşünüyorum. Bu görüntünün sonunda taraftarlarımızın beklentisi de bu şekilde oldu. Her şey güzel gelişiyor” diye konuştu.

Melih Gökçek’in Ankaragücü’ne sürekli olarak yardım edeceğini düşündüğünü dile getiren Mehmet Yiğiner, “Bugünkü toplantıda, Melih Gökçek’e ‘konuşma yapacak mısınız?’ diye sorulduğunda, konuşmayacağını söyledi. Demekki ilerleyen günlerde konuşacak. Göğüs reklamı konusunda daha önce kendisiyle konuşmuştuk. Ayrıca Belediye Meclisi’nden yardım kararının çıkmasını bekliyoruz. Melih Başkanın ivedilikle yardım yapacağını düşünüyorum” dedi.

“Ankaragücü, desteği hak eden bir camia”

“Yeni sezonda artık işimiz daha kolay olacak. Küçük ilçeler ve ufak statlarla uğraşmayacağız. Şehir takımları ile oynayacağız. Kendimize güveniyoruz.” diyen Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

“Şehrimiz, Ankaragücü’nün önce TFF 1. Lig’de, daha sonra da Süper Lig’de şampiyon olmasını istiyor. Bu istekler geri çevrilemez. Camiamız, gün geçtikçe daha da büyüyor. Son 5 maçımız kapalı gişeye oynandı. Ankaragücü, destekleri ve yardımları fazlasıyla hak eden bir camia.”

“10 milyon lira bulursak…”

Son 2 ayda yoğun bir çalışma göstererek belli bir miktarda maddi kaynakları elde ettiklerini belirten Yiğiner, Ankaragücü'nün 10 milyon lira daha desteğe ihtiyacı olduğunu ifade etti. Yiğiner, “2 ay önce 20 milyon liraya ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. Bu para ile yarışmacı bir takım kurup şampiyonluğa oynayabileceğimizi dile getirdim. Geçen sürede iyi çalıştık ve belli bir kaynağı oluşturduk. Şu an maksimum olarak 10 milyon liralık bir kaynağı bulabilirsek hedeflediğimiz takımı kurarız. Bu sorunu da çözersek hiçbir problemimiz kalmayacak.” diye konuştu.

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Yiğiner’den taraftarlara kombine çağrısı

Yeni dönemde taraftarların 10-15 bin arasında kombine almasını beklediklerini vurgulayan Yiğiner, “SMS kampanyası başlattık, beklediğimizi alamadık. Bu konuda, zamanlamayı doğru yapamadık. Ligler bitince ilgi azaldı ve gerekli kaynağı oradan bulamadık. Bundan sonra hedefimiz, Passolig kartlarını satmak olabilir. Eğer taraftarlarımız, 10-15 bin arasında bir kombine satın alırsa sorunlarımızdan arınırız.” sözlerini kullandı.

“Yenikent’te oynarız!”

Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun yıkılıp yenisinin yapılacağını açıklamasının Ankaragücü’nün nerede oynayacağını bilinmediğinin sorulması üzerine Yiğiner, “Yeni sezonda muhtemelen Yenikent Stadyumu’nda oynarız diye düşünüyorum. Melih Başkan ile bu konuyu konuşmadık ama taraftar sayısız bakımından Ankaragücü’nün Yenikent’te oynaması doğal olanıdır“ dedi.

“Transfer yasağında ufak pürüzler kaldı”

1-2 hafta içerisinde transfer yasağı ve yeni teknik heyet konusunda gelişmelerin sonuçlanacağının müjdesini veren Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, “Kariyerli ve bilgili teknik direktörler ile görüştük fakat transfer yasağı sorunu nedeniyle tam bir anlaşma sağlayamadık. Bazı isimlerden biraz süre istedik ama başka takımlar ile anlaşmayı tercih ettiler. Onlara başarılar dileriz. Transfer yasağını çözmek için uğraşıyoruz. Bayağı yol kat ettik, ufak pürüzler kaldı. Para bulunca her şey çözülecek. 1-2 hafta içinde net sonuçları alacağız.” diye konuşarak açıklamasını sonlandırdı.