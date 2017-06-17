SÜRPRİZ BULUŞMA... GÖKÇEK, GECEKONDU'NUN İFTARINDA

Birlik ve beraberliği pekiştirmeyi amaçlayan 12. Geleneksel Gecekondu iftar buluşmasında, önemli ve sürpriz isimler yer aldı.

Ankaragücü tribünlerinin etkili gruplarından Gecekondu, organize ettiği iftar yemeği ile camiayı bir araya getirdi.

Birlik ve beraberliği pekiştirmeyi amaçlayan 12. Geleneksel Gecekondu iftar buluşmasında, önemli isimler yer aldı.

Melih Gökçek’in olması dikkat çekti

Kuzey Yıldızı’ndaki Protokol Düğün Salonu’nda gerçekleşen bu önemli buluşmaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve yönetim kurulu üyeleri, Ankaragücü eski yöneticisi Nadir Koç, Ankaragücü kongre üyeleri ve yaklaşık 2000 Ankaragücü taraftarı katıldı.

Gecekondu’dan teşekkür

Gecekondu’nun tribün liderlerinden Koray Akdoğan ve Ali İmdat, bu etkinliğe gelen konuklar ile tek tek ilgilenerek taraftarlar ile sohbet etti. Gecekondu’nun Basın Sözcüsü Serhat Kahveci, yaptığı konuşmada, davetlerini geri çevirmeyip iftar yemeğine gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’e teşekkür etti. Taraftarın bir olduğu sürece başarının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Kahveci, başarılı günlerin yakın olduğunu belirterek taraftarlara şükranlarını sundu.

Görkemli meşale şovları

İftar yemeğinin ardından dualar edilerek bu önemli organizasyon sonlandırıldı. Bu görkemli buluşmanın bitiminde, mekanın bahçesinde meşalelerle yapılan şov ile gökyüzü Sarı-Lacivert renklere boyandı.

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