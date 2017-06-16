Golden State Warriors'ta şampiyonluk kutlamaları
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GOLDEN STATE WARRİORS'TA ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI

Golden State Warriors'ta şampiyonluk kutlamaları

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2017 play-off final serisinde Cleveland Cavaliers'a 4-1 üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaşan Golden State Warriors, zaferini taraftarlarıyla kutladı.

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2017 play-off final serisinde Cleveland Cavaliers'a 4-1 üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaşan Golden State Warriors, zaferini taraftarlarıyla kutladı.

Golden State Warriors'ın son üç yılda ikinci kez kazandığı şampiyonluk için Oakland kentinde 1 milyondan fazla taraftarın katıldığı tören düzenledi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı organizasyonda alanı dolduran binlerce taraftara seslenen basketbolcular daha sonra üstü açık otobüsle törene katılanları selamladı.

Finallerin en değerli oyuncusu seçilen Kevin Durant ile birlikte taraftarları selamlayan Stephen Curry, tören boyunca ilgi odağı oldu.

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