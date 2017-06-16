GALATASARAY'DA HEDEF MAİCON

Galatasaray, stoper transferi için çalışmalarına hız verdi.

Sarı kırmızılıların hedefindeki isim Sao Paulo forması giyen Maicon. Yönetim, teknik direktör Igor Tudor'un alınmasını istediği Brezilyalı stoper için pazarlıklara başladı.

8 milyon Avro isteyen Sao Paulo kulübüne 6 buçuk milyon avro teklif edildi. Taraflar rakam üzerinde uzlaştığı, ödeme planı için detayların konuşulduğu bildirildi.

Brezilya ekibi, Galatasaray'dan 6 buçuk milyon Avro dışında 2 milyon Avro da bonus istiyor. Ayrıca, 30 Haziran'a kadar ilk ödemenin yapılmasını talep ediyor.

Galatasaray Kulübü yetkilileri ise durum değerlendirmesi yapıp ona göre hareket edecek. 28 yaşındaki stoper, 2 sezondur formasını giydiği Sao Paulo'da tamamı ilk 11'de olmak üzere 71 maça çıktı.