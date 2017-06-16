"DÜNYANIN SONU GELDİ SANMIŞTIK!"

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı. Transfer çalışmaları için teknik direktör Samet Aybaba'nın raporunu bekleyen Başkan Mecnun Otyakmaz, ses getirecek futbolcularla anlaşacaklarını belirtti.

Otyakmaz, "Kweuke ile görüştük. Rizespor´dan haber bekliyoruz. Volkan için ise Fenerbahçe Kulübü'nden bir problem olacağını düşünmüyorum. Ancak futbolcunun yurt dışında oynamak gibi bir düşüncesi var" şeklinde konuştu.

Sivasspor'da transfer çalışmalarını sürüyor. Bir televizyon kanalına konuşan Başkanı Mecnun Otyakmaz, yeni sezon çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Tekrar küme düşmemek için iyi bir kadro kurmak istediklerini belirten Otyakmaz, “Bir önceki sezon küme düştüğümüzde, dünyanın sonu geldi sanmıştık. Dünya başımıza yıkılmıştı” dedi.

Transferler için Teknik Direktör Samet Aybaba’nın Brezilya dönüşü vereceği raporu beklediklerine dikkat çeken Sivasspor Başkanı, "Hocamız Brezilya´da maçları izliyor ama pek verimli geçeceğini düşünmüyorum. Çünkü orada ligler devam ettiği için, birçok futbolcu yüksek bonservis fiyatıyla satış piyasasında olacak. Hocamızın elindeki liste ile bizim elimizdeki listeleri karşılaştırılıp, bayram arifesinde sanıyorum çok önemli yerlere transferler yapacağız" dedi.

"Kweuke için haber bekliyoruz, Volkan Şen'de problem olmaz"

Volkan Şen ve Kweuke transferi konusunda da açıklama yapan Otyakmaz, "Kweuke ile görüştük. Rizespor´dan haber bekliyoruz. Volkan için ise Fenerbahçe Kulübü'nden bir problem olacağını düşünmüyorum. Ancak futbolcunun yurt dışında oynamak gibi bir düşüncesi var" şeklinde konuştu.

Mecnun Otyakmaz, dünya futbolunda söz sahibi olmuş ve ses getirecek bir iki ismi transfer etmek istediklerini de söyledi.