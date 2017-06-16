AKHİSAR’IN KAMP PROGRAMI BELLİ OLDU

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz Pazartesi günü Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde başlayacak.

Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, takımın 3 Temmuz'da tam kadro Akhisar’da toplanacağını ifade etti.

Futbolcuların ilk hafta sağlık kontrolleri ve testlerden geçeceklerini belirten Acar, şunları kaydetti:

"11 Ağustos'ta başlayacak olan 2017-2018 sezonunu öncesi kulübümüzün Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde toplanacak. Bazı test ve sağlık kontrolleri ardından 9-19 Temmuz tarihlerinde Erzurum'da ve 22 Temmuz-1 Ağustos 2017 tarihlerinde Avusturya'da kamp yapacağız. Son olarak takımımız liglerin başlayacağı tarihe kadar Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde son çalışmalarını yapacaktır. Bu süre zarfı içerisinde hazırlık maçı için görüştüğümüz kulüpler var, cevap bekliyoruz."