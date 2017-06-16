"YABANCI OYUNCUMUZ AZ OLSUN İYİSİ OLSUN"

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, "Yabancı hakkımız var ama biz 'mutlaka kota dolacak, 10 yabancı alacağız' diye düşünmüyoruz. Yabancı oyuncumuz az olsun iyisi olsun, bunun çabası içerisindeyiz." dedi.

Bulak, Aytaç Durak Tesisleri'nde, sportif direktör Gürcan Aday ve yardımcı antrenörlerle düzenlediği basın toplantısında, Adana Demirspor'a katkı sağlamak için kente geldiğini söyledi.

Mavi-lacivertli takımın çok iyi tesislere sahip olduğunun altını çizen Bulak, "Türkiye'nin en ateşli taraftar grubu var. Bu sezon elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Bulak, transfer çalışmalarının belirli bir program dahilinde yürütüldüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Elimizde geçen sezondan kalan çok oyuncumuz yok. Doğrusu çok da kalmalarını arzu etmiyoruz. Çok transfer yapmak kolay bir şey. Biz, çok transfer yapmak istiyoruz ve hem de iyisini yapmak istiyoruz. Yabancı hakkımız var ama biz 'mutlaka kota dolacak, 10 yabancı alacağız' diye düşünmüyoruz. Yabancı oyuncumuz az olsun iyisi olsun, bunun çabası içerisindeyiz."

Bulak, bir gazetecinin "Adana Demirspor kadrosunda geçtiğimiz sezondan 2-3 oyuncu kalacak, bu bir handikap mı?" şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bu sıkıntıyı yaşamayan takım olarak sadece Gençlerbirliği ve Altınordu'yu örnek verebilirim. Ama diğer büyük takımlar bile bu sıkıntıyı yaşıyorlar. Beşiktaş'ın şampiyon olan kadrosunda bile giden 12 oyuncu var. Trabzonspor 3 sene de 66 oyuncu aldı. Bu Türkiye'nin sorunu, birçok yanlış yapabiliyoruz. Eğer sizin altyapıdan gelen 10 oyuncunuz olsaydı, 10 transferle bu işi bitirirdik."

Aday: "Güzel şeyler olacak, sabırlı olun"

Sportif Direktör Gürcan Aday da mavi-lacivertli takımla anlaştığı için mutlu olduğunu ifade ederek "Bana yollanan mesajlar, taraftarın ilgisi ve alakası yükümüzü çok arttırdı. Hiçbir şey bulamazsak, çıkıp gerekirse biz oynarız. Taraftarımızdan özellikler rica ediyorum. Çok güzel şeyler olacak biraz sabırlı olsunlar yeter." şeklinde konuştu.

Toplantıda ayrıca, Giray Bulak'ın yardımcılıklarını Orhan Kaynak, Zafer Hızarcı, İbrahim Kemal Menderes ve Metin Aktaş'ın yapacağı açıklandı.