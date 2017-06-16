"BEN BURADA KENDİMİ BAŞKAN OLARAK GÖRMÜYORUM"

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un kulüp başkanı Halil Ünal, Eskişehir'in ileri gelenleriyle, taraftarlarıyla, yerel yönetimleriyle, tek yumruk olması gerektiğini söyledi.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Eskişehirspor Taraftar Birliği (ETB) üyeleriyle bir araya gelen Halil Ünal, kentin en önemli markası olarak ifade ettiği Eskişehirspor'a, tüm şehrin sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Eskişehirspor'un zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Ünal, şöyle konuştu:

"Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Nabi Avcı, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, sanayi ve ticaret odalarının bir araya gelip, Eskişehirspor'a katkı vermesi gerekiyor. Ayrıca, bu zor zamanlarımızda, efsane taraftarımıza her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Eskişehirspor taraftarıyla vardır ve gücünün tek kaynağı budur. Eskişehirspor'un asıl sahibi taraftarlardır. Bizler, kulübü zor bir dönemde devraldık ve hiçbir şeyden şikayet etmedik. Sadece destek bekledik. Ortada herhangi bir takım dahi yokken, bugün geldiğimiz noktada, Süper Lig'e yükselmeyi penaltılarda kaybettik ve hedefimize ulaşamadık. Eskişehirspor, hedefi olan bir camia. Önümüzdeki süreç bizi nereye götürecek hep birlikte göreceğiz."

"Koltukta, makamda gözüm yok"

Başkan Ünal, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda başkan adayı olup olmayacağının sorulması üzerine, "Koltukta, makamda gözüm yok. Hiçbir zaman da olmadı." ifadelerini kullandı.

Eskişehirspor'a başkasının baktığı gözden bakamayacağını aktaran Halil Ünal, şunları söyledi:

"Ben burada kendimi başkan olarak görmüyorum. Bulunduğum yerde işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Ben aday değilim. Bu kulübü hep birlikte en iyi şekilde nasıl yöneteceksek, nasıl hep beraber ortak, akılcı bir yönetim modeli koyacaksak, öyle olmalı. Bugün benim işimi iyi yaptığımı, kulübü iyi temsil ettiğimi düşünüyorsanız, ben varım. Yarın bir başkası olur. Zaten bir dönem sonra yüzümüz eskiyecek. Kim Eskişehirspor yönetimine talip olacaksa, çıksın. Biz bu şehrin ileri gelenleriyle, taraftarlarıyla, yerel yönetimleriyle birlik olmalıyız. Yani tüm şehir tek yumruk olmak zorundayız. Erken davranmak durumundayız. Topyekun, bir an önce kişi ya da kurumları göreve davet etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her geçen gün ve saat kaos ortamını tetikliyor."

Toplantıda kulübün teknik asbaşkanı Kaan Ay, başkan danışmanı Mete Yılmaz ve sportif direktör Ayhan Taşçı da hazır bulundu.