FIFA KONFEDERASYONLAR KUPASI BAŞLIYOR

Rusya'da düzenlenecek 8. FIFA Konfederasyonlar Kupası yarın (17.06.2017) başlıyor.

Rusya'da düzenlenecek 8. FIFA Konfederasyonlar Kupası yarın (17.06.2017) başlıyor.

17 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde organize edilecek turnuvada UEFA'dan Rusya, Almanya ve Portekiz, Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) Şili, Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) Kamerun, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonundan (CONCACAF) Meksika, Asya Futbol Konfederasyonundan Avustralya ve Okyanusya Futbol Konfederasyonu'ndan (OFC) Yeni Zelanda yer alacak.

Başkent Moskova'nın yanı sıra Saint Petersburg, Kazan ve Soçi kentlerinin ev sahipliği yapacağı organizasyonda 8 takım, 2 grupta mücadele edecek.

Turnuvanın açılış maçında yarın (17.06.2017) ev sahibi Rusya ile Yeni Zelanda, Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'den 2 futbolcu

FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Spor Toto Süper Lig'den 2 futbolcu yer alacak.

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma ile Bursaspor'un Avustralyalı oyuncusu Aziz Behich turnuvada mücadele edecek.

Geride kalan sezonda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar ise Kamerun'un turnuvadaki en önemli kozlarından biri olacak.

Organizasyonda Türk asıllı 2 futbolcu da boy gösterecek. İngiliz ekibi Liverpool'da forma giyen Emre Can ile Alman temsilcisi Hoffenheim'da görev yapan Kerem Demirbay, Almanya Milli Takımı adına mücadele edecek.

Tarihçe

Organizasyon, 1992 ve 1995 yıllarında Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Kral Fahd Kupası ismiyle düzenlendi.

Turnuva, 1997 yılından itibaren FIFA Konfederasyonlar Kupası adıyla 2 yılda bir yapılmaya başlandı.

2005'ten itibaren 4 yılda bir düzenlenen Konfederasyonlar Kupası, FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülke tarafından prova niteliği amacıyla bir yıl öncesinde organize ediliyor.

En fazla kazanan Brezilya

Brezilya, 4 şampiyonlukla FIFA Konfederasyonlar Kupası'nın en başarılı takımı olarak dikkati çekiyor.

CONMEBOL temsilcisi, 1997, 2005, 2009 ve 2013'te şampiyonluk ipini göğüsledi.

Organizasyonda Brezilya'nın yanı sıra 2001 ve 2003'te Fransa, 1999'da Meksika, 1992'de Arjantin ve 1995'te Danimarka mutlu sona ulaştı.

2003'te Türkiye de mücadele etti

A Milli Futbol Takımı, 2003'te Fransa'da düzenlenen 4. FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncü oldu.

2002 FIFA Dünya Kupası üçüncüsü unvanıyla organizasyona katılan ay-yıldızlılar, Brezilya, Kamerun ve ABD'nin yer aldığı grubu averajla ikinci sırada bitirerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde ev sahibi Fransa ile karşılaşan Türkiye, Okan Yılmaz'ın son dakikalarda penaltı vuruşundan faydalanamadığı maçta rakibine 3-2 mağlup oldu.

Milli takım, üçüncülük karşılaşmasında ise Kolombiya'yı 2-1 yendi.

Ayrımcılığa karşı "3 adımlı" prosedür

FIFA, Konfederasyonlar Kupası'nda ayrımcı davranışları önleyebilmek amacıyla 3 adımlı prosedür hazırladı.

İlk adımda karşılaşmanın hakemi, ayrımcı davranışta bulunulması halinde maçı durdurarak uyarı anonsu yaptıracak.

İkinci adımda hakem, maçı durduracak ve yapılacak anonsun ardından ayrımcı davranışın tamamen sona ermesini bekleyecek.

Üçüncü ve son adımda ise mücadelenin hakemi, ayrımcı davranışın sona ermemesi durumunda maçı bırakacak.

Ayrıca, organizasyonda taraftarları monitörlerden takip edecek özel gözlemciler yer alacak. Güvenlik görevlileri ile koordineli şekilde çalışacak gözlemciler, elde ettikleri kanıtları FIFA Disiplin Komitesi'ne sunacak.

Kupa formatı

FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda 2 grupta 8 takım mücadele edecek.

A Grubu'nda ev sahibi Rusya'nın yanı sıra Portekiz, Meksika ve Yeni Zelanda yer alacak.

B Grubu'nda ise Almanya, Şili, Kamerun ve Avustralya bulunuyor.

Grup maçları sonunda ilk 2'de yer alan takımlar, çapraz eşleşme sonucunda yarı finalde karşılaşacak. Kupada final mücadelesi, 2 Temmuz'da oynanacak. Üçüncülük müsabakası ise aynı gün Moskova'da yapılacak.

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