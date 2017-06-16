TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ TAKIMI GALATASARAY

Denetim, vergi ve danışmanlık şirketi KPMG'nin yayımladığı "Avrupa Eliti 2017" raporuna göre, Spor Toto Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray gösterildi.

KPMG'den yapılan açıklamaya göre, "KPMG Football Benchmark" ekibinin hazırladığı "Avrupa Eliti 2017-Futbol Kulüpleri Değerlendirme Raporu" ile Avrupa'nın önde gelen 32 takımı belirlendi.

Türkiye'den Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer aldığı raporda, Süper Lig'in en değerli kulübü olarak sarı-kırmızılılar gösterildi. Değeri 377 milyon avro olarak belirlenen Galatasaray'ı 349 milyon avroyla Fenerbahçe izledi. Listeye bu sene giren şampiyon Beşiktaş'a ise 219 milyon avro değer biçildi.

Türk kulüplerinin değeri, 945 milyon avro

Süper Lig'de beklentilerin uzağında bir sezon geçiren Galatasaray, Türk takımları arasında en değerlisi oldu.

Avrupa'da listelenen 32 takım arasında 21. sırada yer alan sarı-kırmızılılara 377 milyon avro değer biçildi. Sezonu kupasız tamamlayan Fenerbahçe de 349 milyon avroluk değeriyle 22. basamakta yer aldı.

KPMG'nin değerlendirmesine bu sezon dahil olan şampiyon Beşiktaş ise 30. basamaktan listeye giriş yaptı. Siyah-beyazlılara 219 milyon avro değer biçildi.

Galatasaray, Avrupa'nın en çok büyüyen ikinci kulübü

Galatasaray, Avrupalı rakipleri arasında da ciddi bir büyüme gösterdi.

Yüzde 68 oranında büyüme gösteren Galatasaray, Fransa'nın Olympique Lyon ekibinin arkasında Avrupa'nın en çok büyüyen ikinci takımı oldu.

Sarı-kırmızılıları İspanya'nın Sevilla ekibi yüzde 44 büyümeyle takip etti. Fenerbahçe de geçtiğimiz yıla oranla yüzde 36 oranında büyüme göstererek dikkat çekti.

Stat yapımı sebebiyle önceki yılın araştırmasında yer almayan Beşiktaş listeye geri girdiği için büyüme konusunda değerlendirilmedi.

Avrupa'nın en değerli kulübü Manchester United

Araştırmada listenin ilk sırasını 3 milyar 95 milyonluk değeriyle Manchester United aldı.

Sezona Jose Mourinho yönetiminde büyük hedeflerle başlayan İngiliz ekibi önemli transferlere rağmen yeşil sahada başarılı olamadı. Ancak popülerliği, doğru bütçe yönetimi ve düzenli gelirleriyle Manchester United en değerli kulüp oldu.

İspanya Ligi şampiyonu Real Madrid 2 milyar 976 milyon avroluk değerle ikinci sırada gelirken, Arda Turan'ın formasını giydiği Barcelona ise 2 milyar 765 milyon avro değerle listenin üçüncü sırasında bulundu.

Sıralama

Avrupa'da kulüpleri arasında ilk 10 ve Türk takımlarının bulunduğu sıralama şöyle:

Kulüp Değeri (milyon avro) 1. Manchester United (İngiltere) 3,095 2. Real Madrid (İspanya) 2,976 3. Barcelona (İspanya) 2,765 4. Bayern Münih (Almanya) 2,445 5. Manchester City (İngiltere) 1,979 6. Arsenal (İngiltere) 1,956 7. Chelsea (İngiltere) 1,599 8. Liverpool (İngiltere) 1,330 9. Juventus (İtalya) 1,218 10. Tottenham (İngiltere) 1,011 21. Galatasaray 377 22. Fenerbahçe 349 30. Beşiktaş 219

Raporda öne çıkan diğer ayrıntılar

Avrupa’nın 32 büyük kulübünün toplam değeri geçen sezona göre yüzde 14 arttı. Avrupa futbolunun zirvesindeki 32 kulübün toplam değeri 29,9 milyar avro olarak hesaplandı.

Üç milyar avro değerini aşan tek kulüp İngiltere'den Manchester United oldu.

Tottenham, bu yıl Paris Saint-Germain'i gerisinde bıraktı ve 10. sıraya yükseldi. Böylece ilk 10 sıranın altısını İngiltere kulüpleri oluşturdu. İngiliz kulüplerinin bu başarısında yüksek yayın gelirleri rol oynuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalistlerinden Real Madrid (2,9 milyar avro) KPMG sıralamasında ikinci sırada, Juventus (1,2 milyar avro) ise dokuzuncu sırada bulundu.

UEFA Avrupa Ligi finalisti Ajax, 26. basamakta yer aldı.

Kulüpler nasıl değerlendiriyor?

KPMG kulüpleri 5 ana noktada değerlendiriyor. Bu noktalar incelendikten sonra kulüplerin yaklaşık değerleri belirleniyor ve 32 takım listeleniyor.

2014-15 ve 2015-16 sezonlarının bilgileriyle oluşturulan değerlendirmede kulüplerin 1 Ocak 2017 tarihindeki durumları göz önünde bulunduruldu.

Kararlılık: Son iki yılın personel gider ve gelirleri inceleniyor. Teknik ekip ve futbolcuların maaşları takip ediliyor. Finansal Fair Play sebebiyle özellikle bu sezon başında ciddi bir kemer sıkma politikasına giden Galatasaray bu artısıyla bir adım öne çıkıyor.

Popülerite: Kulüplerin sosyal medya siteleri Facebook, Instagram, Twitter gibi platformlardaki takipçileri dikkate alınıyor.

Potansiyel: Kulüpte top koşturan futbolcuların Transfermarkt üzerinden bonservis bedelleri üzerinden değerleri.

Yayın hakları: Takımların karşılaşmalarının televizyon yayınlarından elde ettiği ücret.

Stadyum: Kulüplerin stadyum sahipliği ve stadyumundan elde ettiği ek gelirler.