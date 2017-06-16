LENA ERDİL 2. ETABI 3. BİTİRDİ

Milli sporcu Lena Erdil, Profesyonel Rüzgar Sörfçüleri Birliği (PWA) Rüzgar Sörfü 2017 Dünya Kupası'nın ikinci etabında üçüncü oldu.
2017 Dünya Kupası Kadınlar Slalom kategorisinde sezonun ilk etabını, ikinci sırada tamamlayan Lena Erdil, Japonya'da düzenlenen 2'nci etapta ise 3. olarak kürsüye çıktı. Lena, bu sonuçla dünya sıralamasında ikinci sırada yer almayı başardı.
Japonya’daki etabı Fulya Ünlü altıncı, Çağla Kubat yedinci, Nimet Tulumen ise 18'inci sırada tamamladı.
PWA 2017 Dünya Kupası'nın 3. etabı, 9-14 Eylül tarihleri arasında Danimarka'nın Hvide Sande kentinde yapılacak.