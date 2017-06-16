Alex'ten Aykut Kocaman paylaşımı
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ALEX'TEN AYKUT KOCAMAN PAYLAŞIMI

Alex'ten Aykut Kocaman paylaşımı

Fenerbahçe'nin efsanelerinden Alex De Souza, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalamasınına ardından instagram hesabından Kocaman ile ilglili paylaşımda bulundu.

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Fenerbahçe'nin efsanelerinden Alex De Souza, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalamasınına ardından instagram hesabından Kocaman ile ilglili paylaşımda bulundu.

İşte Alex De Souza'nın o paylaşımı:

''Bana Aykut Kocaman'ın takımın başına dönmesiyle ilgili çok sayıda soru geliyor. Benle ilişkisi kötüydü ama bu artık geçmişte kaldı. Tarih oldu. 2012'de ayrıldığımda kulüp bir oyuncu kaybetti ama bir taraftar kazandı demiştim. Şu anda da aynı yerdeyim. Kulübe ve bütün içindekilere bol şans dilim. O'na kulübü yeni zaferlere taşımada bol şans ve başarı diliyorum. Ben her zaman kulübümün başarısını ve gelişmesini istiyorum. Kim çalışırsa çalışsın. Fenerbahce'ye her zaman bol şanslar ve başarılar''

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