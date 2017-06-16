FENERBAHÇE, KOCAMAN'I AÇIKLADI

Fenerbahçe Kulübü, Dick Advocaat'tan boşalan teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman'ın getirildiğini resmen duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Aykut Kocaman'ın teknik direktörlük görevine getirilmesi, "Yuvana hoş geldin Aykut Kocaman." denilerek ilan edildi.

Kocaman'ın 1988-1996 yıllarında Fenerbahçe formasını başarıyla giydiği, 2010-2013 yıllarında ise teknik direktör olarak 1 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası zaferi yaşatıp, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselme başarısı gösterdiği hatırlatılarak, "Aykut Kocaman ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır. Geçtiğimiz yıl Atiker Konyaspor'un teknik direktörlüğünü yürüten Aykut Kocaman ve ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Aykut Kocaman'ın imza töreniyle ilgili detayların ilerleyen günlerde duyurulacağı vurgulanırken, "Camiamızın yetiştirdiği önemli bir değer olan Aykut Kocaman'a 'Yuvana hoş geldin.' diyor, futbol takımımızın başında kendisine nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." açıklamasında bulunuldu.