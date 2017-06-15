TED Kolejliler'de Akdağ dönemi başladı
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TED KOLEJLİLER'DE AKDAĞ DÖNEMİ BAŞLADI

TED Kolejliler'de Akdağ dönemi başladı

2017-2018 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, antrenör Cem Akdağ ile sözleşme imzaladı.

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2017-2018 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, antrenör Cem Akdağ ile sözleşme imzaladı.

Bugün kulüp binasında gerçekleşen imza törenine Kulüp Başkanı Kerem Mağdenli ve Yönetim Kurulu Üyesi Eren Deyiş katıldı. Atılan imzaların ardından açıklama yapan Başkan Keren Mağdenli, tecrübeli antrenör Cem Akdağ ile yapılan anlaşmanın camialarına hayırlı olmasını diledi.

Cem Akdağ ise, " Çok değerli bir camiaya geldiğimin farkındayım. Gerek altyapısıyla gerekse de üst liglerde marka olmuş, Türkiye'nin köklü kulüplerinden TED Ankara Kolejliler'de çalışacağım için mutluyum. Uzun zamandır dinamik, agresif ve enerjik bir oyunu genç oyuncuların da katkısıyla gerçekleştirmek istiyordum. Bu projeyi hayata geçirmek için bir fırsat oldu.Kolejliler'i en iyi şekilde temsil edeceğiz." dedi.

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