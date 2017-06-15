TRABZONSPOR'DA AYRILIK KAPIDA

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, yeni transfer Bongonda için çok üst düzey bir futbolcu ifadelerini kullandı. Öte yanda Usta, Zeki Yavru ile yolların ayrılacağını açıkladı.

Başkan Usta, muhtemelen 3-4 oyuncu daha transfer edeceklerini ifade ederek, “İhtiyacımız 3-4 oyuncu daha var. Stoper, iki orta saha ve forvet alacağız. Nokta atışı işler yapmamız şart. Bongonda bitirici yönünü geliştirirse bambaşka bir oyuncu olur. Olympiakos çok istedi. Bizim hedeflerimiz etkili oldu. Bongonda diye yazılıyor ama 'Bogonda' diye okunuyor. Çok üst düzey bir futbolcu. Geleceğinden ümitliyiz. Celta Vigo'da 42 maç oynamak kolay değil. Bongonda genç daha, 21 yaşında. Çok fazla asisti yok, olsa Türkiye'de olmaz” dedi.

Zeki Yavru’nun takımda kalıp kalmayacağına ise Usta, “Zeki Yavru ile yollarımızı ayırıyoruz. Kendisi de oynamak istediği bir kulübe gitmek istiyor.