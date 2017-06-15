Agon Mehmeti'nin macerası 3 dakika sürdü!
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AGON MEHMETİ'NİN MACERASI 3 DAKİKA SÜRDÜ!

Agon Mehmeti'nin macerası 3 dakika sürdü!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, devre arasında kadrosuna kattığı Agon Mehmeti ile yollarını ayırdı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, devre arasında kadrosuna kattığı Agon Mehmeti ile yollarını ayırdı.

Yeni sezon kadro planlamasını yapan başkent ekibinin yönetimi, ara transfer döneminde Norveç'in Stabaek takımından transfer edilen Mehmeti ile karşılıklı anlaştı ve futbolcunun kırmızı-siyahlı kulüple olan sözleşmesi feshedildi.

Arnavut golcü, Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de sadece 3 dakika süre alabildi.

Futbola İsveç'in Malmö takımında başlayan ve İtalya'nın Palermo ekibinde de görev yapan 1989 doğumlu Mehmeti, Gençlerbirliği'nin sezonun 24. haftasında Galatasaray ile oynadığı maçın 87. dakikasında Aydın Karabulut'un yerine oyuna girmişti.

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5
Gurbetci
16 Haziran 201700:19
Bu Hasan Cetinkayadan kurtulmamiz lazim... sokmayin bunu tesislere.... yeter ulan bize attigin kaziklar.... Jimmy haric para kazanamadik.... A.....M.....K
4
Ercüment Tunçalp
15 Haziran 201722:14
Bu adamın alınmasını teklif eden, araştırmadan onay veren kim varsa bu kulüpten gitmelidir. Ve bu muhteremler zararı ceplerinden ödemelidirler.
3
Abdurrahman Kirmizi
15 Haziran 201721:47
Yer bosaltiyoruz gelecek var galiba. Para ver Al 6 ay sonra para ver sozlesmeyi feshet. Darulaceze gibiyiz.Ramazanda zekat niyetine dagitiyoruz.Yerine gelecek adamda Ocakta sozlesmeyi fesheder cebine bedelini koyariz Yilbasi hediyesi olur.Ne zaman bitecek bu savrukluk?
2
Erdem
15 Haziran 201721:37
Ee bu adamı ozat aldirmamis mıydı? :)))
1
Mali
15 Haziran 201721:34
Neden alındığına dair fikri olan var mı ? Muriç varken,Muriç'in neredeyse aynı özellikte olanını almak akıllı bir durum mudur ? Kulüb0n paralarını 3 5 götürenler var,yapılan yabancı transferlerin çoğundan anlıyoruz. İkinci gidecek isim Ring olmalı
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