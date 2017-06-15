KOCAMAN'DAN 'DEFANSİF' TEPKİSİ: SAÇMA!

Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen teknik Direktörü Aykut Kocaman, önemli açıklamalar yaptı. "Sözleşme herhalde bugün yarın sonlanır. Bir basın toplantısıyla açıklanacak" diyen Kocaman, defansif bir futbol oynatıyor eleştirileri için "saçma sapan" nitelemesini kullandı.

NTV Spor'a konuşan Aykut Kocaman, açıklamalarının satır başları şöyle;

"Yardımcılarım aynı olacak"

"Görünen Fenerbahçe ile ilgili bir aksilik yok. Bugün yarın sonlanır gibi gözüküyor. Yardımcılarım

aynı ekip olacak (Fahruddin Ömeroviç, Arda Keskin, Murat Öztürk ve Alper Aşçı). Yardımcılarımın aynı olmasının avantajı pek çok şeyi beraber, doğaçlama yapıyor olmamız. Bu tabi ki yüzde 100 avantaj değil. Bugüne kadar ekibimizde birbirimizi tamamlama halini yakaladık.

"Fenerbahçe'ye dönmek istemiştim ama doğru olmazdı"



Vitor Pereira'nın ayrılmasının ardından bir temas oldu. Fenerbahçe'ye dönmek istemiştim ama doğru

değildi. Olabilirliği zordu ve doğrul değildi. Konyaspor Avrupa'ya gitme hakkı elde etmişti. Yeni sezonun yapılanması benim isteklerim doğrutusunda yapılmıştı. Bütçeyi sarsmadan ufak tefek transferlerle yolumuza devam ettik. Bu tip ayrılıklar hiç iyi olmuyor. Futbol dünyası için şiddetli nefret elektriği diyelim... Hayırlı olmuyor bu durumlar. Olmaması gerektiği ağır bastı. Fenerbahçe Kulübü de son derece anlayışlı davrandı.

"Aziz Yıldırım'la geçen hafta içi görüştük"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'la geçen hafta içi görüştük. Başarılı olmak için neler yapılması gerektiğidir benim için esas olan. Fenerbahçe camiasında tanıdığım birçok insan var, o elektriği alıyorum. Konya halkına da teşekkür ediyorum. Anlaşmalar ne kadar içten, ne kadar geleceğe dönük umutlarla yapılıyorsa, ayrılıklar da kaliteli olmalı. Konya'da böyle oldu.

Defansif oyun eleştirileri için "aptalca" nitelemeisni kullandı

Sevmediğim şey bu saçma sapan 'defansif' yorumlarına cevap vermek. Bu oyun iç içe bir oyun. Savunma ve atağın birlikte oynandığı bir oyun. Bunu iyi yaptığınız sürece başarılı oluyorsunuz. Dünyanın en iyi takımları savunma yapmıyor mu? Teknik direktörlüğe başladığım andan beri hayalim üçüncü bölgede oynayan bir takım yaratabilmek. Ama o bölgede oynaman için de topu rakibe vermemen lazım. Barcelona, Bayern, Atletico...Bunların hepsine gıpta ediyorsunuz, yapmıyorlar mı savunma? Tamamen savunma oyunu demek olmuyor. Günümüz futbolunda rakibi iyi analiz etmek zorundasın. Kendi takımının seviyesini korumak, geliştirmek zorundasın. Topu rakibe vermemek de bir oyun şekli. Gelişmezseniz, denemeler yapmazsanız hayat durur. Guardiola da bunu yapıyor, diğerleri de..."

Fenerbahçe'nin kadrosu yetersiz mi?

"Fenerbahçe kadrosunun yetersiz olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta bir önceki sezon kulüplerinde başarılı olarak geldiler."