VOLEYBOLDA RAKİPLER BELLİ OLDU

Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) kulüp organizasyonları CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek Eczacıbaşı VitrA, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankası ve Maliye Piyango'nun rakipleri belli oldu.

Lüksemburg'daki CEV Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu CEV Kupası ve Challenge Kupası'ndaki eşleşmeler belirlendi.

Kadınlar CEV Kupası'nda mücadele edecek Eczacıbaşı VitrA, ilk turda Belçika kulübü VC Oudegem, Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor ise Lüksemburg ekibi RSR Walfer ile karşılaşacak.

İlk karşılaşmalar 12-14 Aralık, rövanşları 9-11 Ocak 2018 tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Bankası, Erkekler CEV Kupası ilk turunda Romanya'nın SCM U Craiova takımı, Maliye Piyango da Erkekler CEV Challenge Kupası ilk turunda Fino Kaposvar (Macaristan)-VKP Bystrina SPU Nitra (Slovakya) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

İlk maçlar, 5-7 Aralık, rövanşları 19-21 Aralık tarihlerinde yapılacak.