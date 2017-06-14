BÜLENT ATLAS, BENGÜTÜRK TV'DE GÜNDEMİ YORUMLAYACAK

Başarılı gazeteci Pelin Koç’un hazırlayıp sunduğu “Spor Saati” adlı programın, bu haftaki konuğu Klasspor Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas olacak.

Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas, Bengütürk TV’de Ankara’nın futbolunun gündemini yorumluyor.

Başarılı gazeteci Pelin Koç’un hazırlayıp sunduğu “Spor Saati” adlı programın, bu haftaki konuğu Klasspor Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas olacak.

Bugün saat 17.00’de başlayacak olan programda, başkent ekipleri hakkında merak edilenler konuşulacak ve takımlarının gündem maddelerine dair sorular yanıt bulacak.

Ankara futbolunun nabzının tutulacağı bu önemli programda, “Gençlerbirliği ve Ankaragücü nerede oynayacak? Ankaragücü'nün hocası kim olacak? Transfer yapılabilecekler mi? Gençlerbirliği'nde kimler geldi, kimler gitti, kimler gelecek? Osmanlıspor'un Teknik Direktörü kim olacak?” sorularının cevapları kamuoyu ile paylaşılacak.

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