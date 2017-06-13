YENİMAHALLE BELEDİYESİ TRANSFER SEZONUNA HIZLI GİRDİ

Son üç sezona iki şampiyonluk, iki Türkiye Kupası iki de süper kupa sığdıran Yenimahalle Belediyesi Bayan Hentbol takımı transfer sezonundaki suskunluğunu yaptığı flaş transferlerle bozdu.

Son üç sezona iki şampiyonluk, iki Türkiye Kupası iki de süper kupa sığdıran Yenimahalle Belediyesi Bayan Hentbol takımı transfer sezonundaki suskunluğunu yaptığı flaş transferlerle bozdu.

Avrupa ve Türkiye’de şampiyonluğa oynayacak takımı kurmak için kolları sıvayan Yenimahalle Belediyesi, kadrosunda köklü değişiklikler yaptı. Yurt içi ve yurt dışından birçok yıldızı bünyesine katan Başkent ekibi yeni sezon öncesi adeta kan değişimine gitti.

Bayanlar Hentbol Süper Ligi’nin güçlü ekibi Yenimahalle Belediyesi transferde hareketli günler yaşıyor.

Yaş ortalaması düştü

Geçen yıl kadrosunda bulunan deneyimli oyuncularla yollarını ayıran belediye genç ve yetenekli oyuncularla anlaşarak takımın yaş ortalamasını 20’li sayılara düşürdü.

Transfer sezonunun flaş takımı Yenimahalle Belediyesi, yerli transferin de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden sağ kanat oyuncusu Gülsüm Bedel ve oyun kurucu Fatma Atalar ile sözleşme imzaladı.

Milli yabancılar

Yabancı transferinde ise rotayı milli sporculara çeviren Mavi Beyazlı ekip, Sırbistan’dan sol oyun kurucu Sandra Radovic, orta oyun kurucu Dijana Radojevic, Karadağ’lı genç kaleci Ana Rajkovic, ve Ukrayna milli takımının pivotu Valeria Zorya ile sözleşme imzalayarak transferde adından en çok bahsedilen takım haline geldi.

Sürprizler yolda

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar önümüzdeki sezon için genç ve güçlü bir takım kurmak istedikleri için transferlerde titiz davrandıklarını ifade etti. Yeni transferlerin Yenimahalle’ye kolay uyum sağlayacaklarına inandığını belirten Yaşar, “Gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa’da zirveye oynayacak bir takım yaratmak için takımlarında başarılı olmuş sporcularla anlaştık. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Yeni sürprizler yolda” dedi.

Yeliz Özel, Muratpaşa’ya

Yenimahalle Belediyesi’nde Yeliz Özel, Marina Tankaskaya Muratpaşa ile anlaşırken, Lenche İlkova da Polatlıspor ile sözleşme imzaladı. Yabancı oyunculardan Anna Wysokinska’nın hentbolu bıraktığını açıklamasının ardından, Armella Attıngre ve Anita Gace de ülkelerine döndüler.

Yenimahalle Belediyesi’nde Ceylan Akdemir, Sabiha Gündoğdu, Nurceren Akgün, İsabella Bediang, Beyza İrem Türkoğlu ve Katherina Chumak takımlarıyla sözleşme yenilediler

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