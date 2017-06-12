ANDRE SİLVA MİLAN'DA

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Milan, Portekizli forvet Andre Silva'yı transfer etti.

Serie A'da gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Milan, Portekiz'in Porto Kulübünden 21 yaşındaki Silva'yı 2022 yılına kadar kadrosuna kattı.

Milan Kulübünden yapılan açıklamada, Andre Silva'nın bugün sağlık kontrolünden geçtiği ve öğleden sonra kendisini 5 yıllığına kırmızı-siyahlı ekibe bağlayan anlaşmaya imza attığı belirtildi.

Andre Silva, geride kalan sezon Porto formasıyla 44 maçta 21 gol atmıştı.

Yaz transfer dönemine hızlı giren Milan, daha önce Mateo Musacchio (26) Ricardo Rodriguez (24) Franck Kessie (20)'yi kadrosuna katmıştı.