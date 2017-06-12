Barış Örücü Denizlispor'da kaldı
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BARIŞ ÖRÜCÜ DENİZLİSPOR'DA KALDI

Barış Örücü Denizlispor'da kaldı

 TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, iç transferde Barış Örücü'nün sözleşmesini 1 yıl uzattı.

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 TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, iç transferde Barış Örücü'nün sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Yeşil-siyahlı ekip, sözleşmesi sona eren deneyimli oyuncu Barış Örücü ile anlaşarak 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Mustafa Üstek, Barış Örücü ile uzun süren görüşmeler sonucu anlaştıklarını söyledi.

Transfer yasağını kaldırmak için çalıştıklarını ifade eden Üstek, "Oyuncularımız bu durumda Denizlispor'u yüzüstü bırakmayarak fedakarlıklar yapıyor. Biz de bazı fedakarlıklar yaparak kadromuzu korumak istiyorduk. Bu hedefimizi büyük ölçüde başardığımız için mutluyuz. Sezon boyunca beraber oynayan oyuncu topluluğumuzun önümüzdeki yıl daha iyi yerlere geleceğine kesin gözüyle bakıyoruz. Barış Örücü'nün de bu takıma büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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