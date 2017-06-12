ELİA, BAŞAKŞEHİR İÇİN İSTANBUL'DA

Ülkemizi bu sezon şampiyonlar Ligi ön eleme turlarından itibaren temsil edecek Medipol Başakşehir ikinci transferini yapmaya çok yakın.

Boz Baykuşlar, Hollanda'nın Feyenoord ekibinde forma giyen Eljero Elia'yı görüşme yapmak üzere İstanbul'a getirdi.

Hollanda'nın De Telegraaf gazetesinde yer alan habere göre Mediol Başakşehir Hollandalı futbolcunun bonservisi için Feyenoord'a 1.5 milyon Avro ödeyecek.

30 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Elia geçtiğimiz sezonu 10 gol, 8 asist ile tamamladı.