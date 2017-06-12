SAMSUNSPOR'DA ALPAY ÖZALAN DÖNEMİ BAŞLADI

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Alpay Özalan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Özalan, "Futbolla yatıp kalkan bir şehrin parçası olmaktan son derece onur ve gurur duyuyorum. Şehrin, kulübün ve taraftarın beklentilerini çok iyi biliyorum. Bunlara cevap vermek bizim boynumuzun borcu" dedi.

Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, kulüp başkan yardımcıları Coşkun Zeren ve Ömer Çoruh ile futbol şube sorumlusu Metin Ateş de katıldı.

Alpay Özalan, törende yaptığı konuşmada, Samsunspor'un çok büyük bir camia olduğunu söyledi.

Samsunspor gibi büyük bir camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Özalan, şunları kaydetti:

"Samsunspor camiasının ne kadar büyük olduğunu çok iyi bilen biriyim. Futbol oynadığım zamanlarda Samsun'dan alınacak 1 puanın bile ne kadar acı çekerek alındığını biliyorum. Futbolla yatıp kalkan bir şehrin parçası olmaktan son derece onur ve gurur duyuyorum. Hırslı kişiliğim ile her hedefe ulaşmış bir insanım. Şehrin, kulübün ve taraftarın beklentilerini çok iyi biliyorum. Bunlara cevap vermek bizim boynumuzun borcu. Öncelikle bu sözü tüm Samsunspor camiasına veriyorum. Çok büyük bir camiaya geldiğim için son derece mutluyum, onurluyum."

"Samsunspor'u Süper Lig'e taşımak için çalışacağız"

Samsunspor'u Spor Toto Süper Lig'e taşımak için çalışacaklarını aktaran Özalan, "Başta başkanımız olmak üzere yönetim kurulundaki ağabeylerime layık olacağıma, onların yüzünü kara çıkarmayacağıma, hem saha içinde hem de saha dışında oyuncularımla birlikte her zaman kulübümüzün menfaatini ön planda tutacağıma söz veriyorum. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Samsunspor'un o şaşaalı, büyük günlerine ulaşmak için kendimi çok heyecanlı, sabırsız hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışması

Transfer çalışmalarıyla ilgili yönetim ile istişare yaparak hareket edeceklerini anlatan Özalan, şöyle konuştu:

"Biz buraya uzun vadeli geldik. Biz bir proje için geldik. Şu anda elimizdeki mevcut kadrodan gidecekler, kalacaklar olacak. Bunu yönetimimiz ile konuşup istişare halinde karara bağlayacağız. Bu ligde bildiğimiz, tanıdığımız oyuncular var. Bizde her şey istişare içinde olacak. O yüzden hedefimiz büyük. Benim olduğum yerde zaten hedef büyük olur. Burası çok büyük bir camia, çok büyük bir kulüp. Biz bunlara inşallah bu sene cevap vereceğiz."

Zeren ve Çoruh da Özalan'a başarılar diledi.