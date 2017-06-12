Valbuena İstanbul'da
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VALBUENA İSTANBUL'DA

Valbuena İstanbul'da

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, İstanbul'a geldi.

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Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, İstanbul'a geldi.

Fransa'dan kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.

Fenerbahçeli bir grup taraftarın sevgi gösterilerinde bulunduğu Valbuena, kendisini bekleyen araçla havalimanından konaklayacağı otele hareket etti.

Sarı-lacivertlilerin, bugün ve yarın sağlık kontrolünden geçireceği Valbuena ile transfer döneminin açılış tarihi 17 Haziran Cumartesi gününden sonra sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Hücum hattının her iki kanadında ve forvet arkasında oynayabilen 32 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takımı formasını 52 kez giydi.

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