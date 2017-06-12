Mijatovic'e vergi kaçırma suçlaması
﻿
Site İçi Arama
﻿

MİJATOVİC'E VERGİ KAÇIRMA SUÇLAMASI

Mijatovic'e vergi kaçırma suçlaması

İspanya'nın başkenti Madrid'deki İl Savcılığı Ekonomik Suçlar Dairesi, yaklaşık 190 bin avroluk vergi kaçırdığı iddiasıyla eski futbolcu Predrag Mijatovic hakkında mahkemeye dava açma başvurusu yaptı.

427 Okunma

İspanya'nın başkenti Madrid'deki İl Savcılığı Ekonomik Suçlar Dairesi, yaklaşık 190 bin avroluk vergi kaçırdığı iddiasıyla eski futbolcu Predrag Mijatovic hakkında mahkemeye dava açma başvurusu yaptı.

Madrid İl Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, Mijatovic hakkındaki vergi kaçırma suçlamasının 2011 yılındaki gelir vergisi beyanatıyla ilgili olduğu bildirildi. 48 yaşındaki eski Karadağlı futbolcunun 189 bin 534 avro 93 sent vergi kaçırdığı ileri sürüldü.

Futbolculuğu döneminde Valencia (1993-1996), Real Madrid (1996-1999) ve Levante (2002-2003) takımlarında da forma giyen Mijatovic'in, bazı özel yatırımları olduğu İspanya ile halen çok yoğun ilişkileri bulunuyor.

İspanya'da futbolcuların vergi kaçırma davaları son dönemlerde art arda gündeme gelirken, son olarak Barcelonalı futbolcu Lionel Messi 4,1 milyon avroluk vergi kaçırdığı suçlamasıyla 21 ay hapis ve 2 milyon avro para cezası almıştı.

İspanya'da vergi kaçakçılığı suçundan iki yılın altındaki süre dilimlerinde verilen hapis cezaları uygulanmıyor.

ETİKETLER
6
Aydın Karabulut, Antalyaspor'a imzayı attı
1
"Lig performansımız bize yakışmadı"
3
Cem Akdağ, TED Kolejliler ile anlaştı
N'Diaye, çılgın fiyat ile 'Ada' yolcusu
Şanlıurfaspor'un yeni çalıştırıcısı İsmet Taşdemir oldu
Sezgin Coşkun: "Ankaragücü'nün tarihine geçtik"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿