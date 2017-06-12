Okçulardan 5 madalya
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OKÇULARDAN 5 MADALYA

Okçulardan 5 madalya

Bedensel Engelliler Okçuluk Milli Takımı, Avrupa Kupası'nda biri altın 5 madalya kazandı.

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Bedensel Engelliler Okçuluk Milli Takımı, Avrupa Kupası'nda biri altın 5 madalya kazandı.

İtalya'nın Olbia kentinde düzenlenen organizasyonda Türk Milli Takımı'ndan makaralı yay erkeklerde Erdoğan Aygan altın madalya elde etti.

Organizasyonda, W1 klasman (ağır engelli) makaralı yay erkeklerde Ömer Aşık ve klasik yay kadınlarda Merve Nur Eroğlu gümüş madalya aldı.

Klasik yay kadınlarda Zehra Özbey Torun ile Oğuzhan Polat ve Merve Nur Eroğlu'dan oluşan klasik yay karışık takımı da bronz madalyanın sahibi oldu.

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