GOMİS BİTTİ BİTİYOR!

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, ilk imzayı Fransız yıldız Batefimbi Gomis'e attırmaya hazırlanıyor.

Bir aydır Fransız golcüyle temasta olan sarı kırmızılı yönetim, taraftara müjdeli haber vermek için geri sayıma başladı.

Galatasaray, 31 yaşındaki Gomis ile senelik 3 milyon 200 bin Avro garanti ücret karşılığı 2+1 yıllık sözleşme için el sıkıştı. Fransız oyuncunun kulübü Swansea City ile yapılan pazarlıklarda da mutlu sona yaklaşıldı.

İlk olarak 5 milyon Avro fiyat belirleyen İngiliz kulübü, uzun görüşmeler sonucu rakamı aşağıya çekti. Tarafların bonservis konusunda 3 buçuk milyon Avro'ya anlaşması bekleniyor.

Kiralık oynadığı Marsilya'da iyi bir sezon geçiren Batefimbi Gomis, 31 maçta 20 gol attı, 3 gol pası verdi.

Galatasaray'ın önerdiği cazip rakam ve uzun sözleşme sonrası Marsilya'nın yeni teklifini geri çeviren Fransız yıldızın, 28 Haziran'da başlayacak yurtdışı kampına yetiştirilmesi bekleniyor.