BRONZ MADALYA ESMA AYDEMİR'İN

Milli atlet Esma Aydemir, Belarus'ta düzenlenen Avrupa 10 Bin Metre Kupası yarışlarında 3. sırayı alarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Minsk'te gerçekleştirilen organizasyonda 32.41.03'lük derecesiyle üçüncü olan Esma Aydemir'in, bronz madalya kazandığı belirtildi.

Yarışta ilk sırayı, 32.03.57'lik zamanıyla Portekizli Sara Moreira'nın, ikinci sırayı ise 32.13.73'lük derecesiyle Belaruslu Volha Mazuronak'ın aldığı aktarıldı.

Geçen yıl Mersin'de şampiyon olan Esma Aydemir'in, bu kez de en iyi derecesini koşmasına karşın üçüncü sırada kaldığı ifade edildi.

Büşra Nur Koku, Emine Hatun Tuna ve Fadime Suna'nın dereceye giremediği yarışları Türkiye'nin kadınlarda takım halinde 5. tamamladığı paylaşıldı.

Erkeklerde ise Aras Kaya'nın 29.03.13'lük zamanıyla dördüncü sırayı aldığı, B finalinde yarışan Sezgin Ataç ve Ramazan Özdemir'in ise dereceye giremediği vurgulanarak, bu kategoride Türkiye'nin takım halinde dördüncü olduğu kaydedildi.