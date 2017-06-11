"ÇAYKUR RİZESPOR KÜMEDE KALSAYDI..."

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, "Rizeli kardeşlerimizin üzüntüsü karşısında gerçekten bizler de üzgünüz." dedi.

Usta, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'un ülkenin saygın kulüplerinden olduklarını ve her zaman birbirlerine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Şanssızlıklarının, küme düşecek takımı belirleme maçının Trabzonspor'a denk gelmesi olduğunu vurgulayan Usta, "Maalesef bu durum bizim adımıza büyük bir talihsizlik oldu. Çaykur Rizespor kümede kalsaydı iki şehir arasında uzun yıllara dayanan sorunun da çözüleceğini biliyorduk. Bunu keşke başarabilseydik ama inanın tüm çabalarımıza rağmen olmadı?" diye konuştu.

Sonuç itibarıyla komşuları Çaykur Rizespor'un ligden düştüğünü dile getiren Usta, şöyle devam etti:

"Empati yaptığımızda onların son maçta bizden iyi bir sonuç bekleme hakları tabii ki vardı.? Biz bu beklentiyi, komşuluk beklentisini tüm çabalarımıza rağmen karşılayamadık.? ?Herkes emin olsun ki çok istedik ancak olmadı, bunun adı futbol.? Sonucun böyle olmasını ve var olan sorunun derinleşmesini ister miydik?? Tüm Rizeli kardeşlerimizin üzüntüsü karşısında gerçekten bizler de üzgünüz."

Usta, tarihte bu tarz maçların çok zor olduğunu herkesin bildiğini kaydederek, "Başta Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Sayın Metin Kalkavan ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere tüm Rizespor taraftarlarının beklentilerini tüm gayretimize rağmen elimizde olmayan nedenlerle karşılayamamanın üzüntüsü içindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Trabzon ile Rize arasına kimse girmemeli." diyen Usta, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sorumluluk sahibi herkesi sağduyuya davet ediyoruz. Yıkmak kolay ama onarmak zordur. Bizler zor olanı başarmak zorundayız. Kardeşliğe her zamandan daha çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde sorumluluk sahibi olarak davranmamız kaçınılmaz bir gerçektir. Bizler sorunlardan beslenerek dargınlık ve kırgınlıkları körükleyen değil, var olan sorunları çözebilen tarzda yolları yürüyün bireyler olmalıyız."