Seramiksan'a yeni pasör
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SERAMİKSAN'A YENİ PASÖR

Seramiksan'a yeni pasör

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Seramiksan, Eczacıbaşı VitrA'dan 19 yaşındaki pasör Gizem Mısra Aşçı ile sözleşme imzaladı.

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Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Seramiksan, Eczacıbaşı VitrA'dan 19 yaşındaki pasör Gizem Mısra Aşçı ile sözleşme imzaladı.

Seramiksan Kulübü Başkanı Bülent Erkul, yaptığı yazılı açıklamada, yeni sezonda hedefleri gerçekleştirmek için transferlere devam ettiklerini belirtti. Gizem'in takıma büyük katkı sağlayacağına inandıklarını bildiren Erkul, "Yeni sezonda birlikte yol alacağımız için çok mutluyuz. Kulübümüz adına kendisine hoş geldin diyoruz." ifadelerini kullandı.

Gizem Mısra Aşçı da Seramiksan ailesinin bir üyesi olacağı için çok mutlu olduğunu, hedeflerine ulaşmak için takım arkadaşlarıyla ellerinde geleni yapacaklarını ve başarılı bir sezon geçireceklerine inandığını kaydetti.

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