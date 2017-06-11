BOLT EVİNDE PİSTLERE VEDA ETTİ

Pistlerin kısa mesafe kralı Usain Bolt, Jamaica'da kendi seyircisine veda etti.

Uçan adam, Kingston Stadı'nda 30 bin kişinin alkışları arasında piste çıktı. 100 metrede, en iyi yarışlarından birini çıkardı ve rakiplerini geride bıraktı.

Binlerce kişinin tezahüratı, havai fişekler ve vuvuzela sesleri arasında hızlanan usta sprinter, bitiş çizgisini, 10.03 saniyede gördü.

Usain Bolt, ünlü selamını vermeden önce, bitiş çizgisini öpmeyi de ihmal etmedi.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği Başkanı Sebastian Coe ve Jamaica Başbakanı Andrew Holness de, Bolt'un evindeki son yarışına tanıklık edenler arasındaydı.

Bolt, yarışın ardından, Başbakan Holness'in elinden başarı plaketi de aldı.

Yarış öncesi, gerginliğini gizlemeyen Usain Bolt, "Hiç bir yarışta sinirlerimi bu kadar gergin hissetmemiştim. Buraya beni desteklemeye gelen herkese çok teşekkür ediyorum, ben onlar sayesinde büyüğüm" ifadelerini kullandı.

8 olimpiyat altın madalyalı, 2 kez dünya rekortmeni olan Jamaicalı sprinter, Ağustos ayında Londra'da düzenlenecek dünya şampiyonasında uluslararası yarışmalara veda edeceğini açıklamıştı.