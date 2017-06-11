ROMA, OĞUZHAN'DAN VAZGEÇMİYOR

İtalya'nın dev kulüpleri arasında yer alan Roma'nın Oğuzhan Özyakup aşkı bitmiyor.

La Gazetta Della Sport'ta yer alan habere göre başkent ekibinin orta sahaya takviye yapmak için belirlediği 3 isimden biri de Oğuzhan...

Roma'da sportif direktörlük görevine getirilen Monchi, daha önce de takımda görmek istediği Beşiktaşlı yıldız için yeniden nabız yoklayabilir.

İtalyan kulübü Fransa'nın Nice takımına Jean-Michel Seri için 20 milyon avroluk bir teklif yapmış ve red cevabı almıştı.

Bir diğer aday Sampdoria'dan Lucas Torreira için de 15 milyon avroyu gözden çıkaran Roma, olumsuz cevap gelmesi halinde Oğuzhan Özyakup'u yeniden gündemine alabilir.