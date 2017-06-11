İngiltere şampiyon oldu
﻿
Site İçi Arama
﻿

İNGİLTERE ŞAMPİYON OLDU

İngiltere şampiyon oldu

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası finalinde Venezuela'yı 1-0 yenen İngiltere, şampiyonluğa ulaştı.

374 Okunma

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası finalinde Venezuela'yı 1-0 yenen İngiltere, şampiyonluğa ulaştı.

Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun final karşılaşması, Suwon Dünya Kupası Stadı'nda oynandı.

İngiltere, Dominic Calvert-Lewin'in 35. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Venezuela'da Adalberto Penaranda, 74. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan İngiltere 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez kupanın sahibi oldu.

Normal süresi ve uzatma bölümleri golsüz biten maçta Uruguay'a penaltılarla 4-1 üstünlük sağlayan İtalya ise turnuvayı üçüncülükle tamamladı.

ETİKETLER
"Lig performansımız bize yakışmadı"
1
Cem Akdağ, TED Kolejliler ile anlaştı
N'Diaye, çılgın fiyat ile 'Ada' yolcusu
Şanlıurfaspor'un yeni çalıştırıcısı İsmet Taşdemir oldu
Sezgin Coşkun: "Ankaragücü'nün tarihine geçtik"
6
Ümit Özat: "En az 4 transfer yapmalıyız"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿