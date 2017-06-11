BEŞİKTAŞ'IN SON GÖZDESİ BACCA

Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş'ta Carlos Bacca ismi ilk kez öne çıktı.

Forvet hattında Vincent Aboubakar'dan memnun olan siyah beyazlılar başarılı oyuncunun bonservisini almak için bir süredir uğraşıyor. Ancak Porto ve Lorient'in 10 milyon avroluk bonservis bedelinden geri adım atmaması yönetimi arayışa itti. Ve Milan'da forma giyen 30 yaşındaki Kolombiyalı Carlos Bacca için İtalyan kulübünün kapısı çalındı.

Milan'ın Alvaro Morata, Andrea Belotti ve Andre Silva'dan birini transfer edecek olması Bacca'nın kadroya girmesini zorlaştırıyor. Bu durum Beşiktaş'ın işini kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Çizme’deki 2 sezonunda 76 maçta 34 gol atan Carlos Bacca, Sevilla'dan 30 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Bacca ile Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.