Beşiktaş'ın son gözdesi Bacca
﻿
Site İçi Arama
﻿

BEŞİKTAŞ'IN SON GÖZDESİ BACCA

Beşiktaş'ın son gözdesi Bacca

Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş'ta Carlos Bacca ismi ilk kez öne çıktı.

525 Okunma

Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş'ta Carlos Bacca ismi ilk kez öne çıktı.

Forvet hattında Vincent Aboubakar'dan memnun olan siyah beyazlılar başarılı oyuncunun bonservisini almak için bir süredir uğraşıyor. Ancak Porto ve Lorient'in 10 milyon avroluk bonservis bedelinden geri adım atmaması yönetimi arayışa itti. Ve Milan'da forma giyen 30 yaşındaki Kolombiyalı Carlos Bacca için İtalyan kulübünün kapısı çalındı.

Milan'ın Alvaro Morata, Andrea Belotti ve Andre Silva'dan birini transfer edecek olması Bacca'nın kadroya girmesini zorlaştırıyor. Bu durum Beşiktaş'ın işini kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Çizme’deki 2 sezonunda 76 maçta 34 gol atan Carlos Bacca, Sevilla'dan 30 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Bacca ile Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.

ETİKETLER #Beşiktaş
Roma, Oğuzhan'dan vazgeçmiyor
Orman'dan Quaresma açıklaması
"Bizde Vida yok, tornavida var"
"Marcelo kalacak, Burak Yılmaz..."
Orman'dan "VAR" yorumu
Şenol Güneş, Trabzon'da
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿