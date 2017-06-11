TANAK WRC'DEKİ İLK ZAFERİNİ YAŞADI

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) İtalya'da düzenlenen 7. ayağını, M-Sport takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak kazandı.
Şampiyonanın 19 etaptan oluşan, 312,66 kilometre uzunluğundaki 7. yarışını, 3 saat 25 dakika 15.1 saniyede tamamlayan Tanak, kariyerinin ilk ralli zaferine ulaştı.
Toyota Gazoo takımından Jari-Matti Latvala, liderin 12.3 saniye arkasında 2'nci, Hyundai takımından Thierry Neuville ise Tanak'ın 1 dakika 7.7 saniye gerisinde 3'üncü oldu.
Son 4 yılın şampiyonu ve şampiyona lideri M-Sport takımından Sebastien Ogier de mücadeleyi 5. sırada bitirdi.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 8. ayağı, 29 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek.
İtalya Rallisi'nin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
1. Sebastien Ogier: 141 puan
2. Thierry Neuville: 123
3. Ott Tanak: 108
4. Jari-Matti Latvala: 107
5. Daniel Sordo: 72