Tanak WRC'deki ilk zaferini yaşadı
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TANAK WRC'DEKİ İLK ZAFERİNİ YAŞADI

Tanak WRC'deki ilk zaferini yaşadı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) İtalya'da düzenlenen 7. ayağını, M-Sport takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak kazandı.

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Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) İtalya'da düzenlenen 7. ayağını, M-Sport takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak kazandı.

Şampiyonanın 19 etaptan oluşan, 312,66 kilometre uzunluğundaki 7. yarışını, 3 saat 25 dakika 15.1 saniyede tamamlayan Tanak, kariyerinin ilk ralli zaferine ulaştı.

Toyota Gazoo takımından Jari-Matti Latvala, liderin 12.3 saniye arkasında 2'nci, Hyundai takımından Thierry Neuville ise Tanak'ın 1 dakika 7.7 saniye gerisinde 3'üncü oldu.

Son 4 yılın şampiyonu ve şampiyona lideri M-Sport takımından Sebastien Ogier de mücadeleyi 5. sırada bitirdi.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 8. ayağı, 29 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek.

İtalya Rallisi'nin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

1. Sebastien Ogier: 141 puan

2. Thierry Neuville: 123

3. Ott Tanak: 108

4. Jari-Matti Latvala: 107

5. Daniel Sordo: 72

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