Şanlıurfaspor'da Yetim güven tazeledi
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ŞANLIURFASPOR'DA YETİM GÜVEN TAZELEDİ

Şanlıurfaspor'da Yetim güven tazeledi

 Bu sezon Spor Toto 2. Lig'de mücadele edecek Şanlıurfaspor'un kongresinde, kulüp başkanı Emin Yetim bu göreve yeniden seçildi.

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 Bu sezon Spor Toto 2. Lig'de mücadele edecek Şanlıurfaspor'un kongresinde, kulüp başkanı Emin Yetim bu göreve yeniden seçildi.

Kent merkezindeki Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kulübün olağan kongresinde mali bütçe ibrasının ardından yönetim kurulu seçimi yapıldı.

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Emin Yetim, güven tazeledi.

Yetim, yaptığı kısa konuşmada, desteklerinden dolayı üyelere teşekkür ederek, takımın başarısı için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti.

Şanlıurfaspor'un yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

"Ahmet Ekinci, Ömer Kapaklı, Celal Yıldız, Ahmet Kaplan, İsmail Güven, Reşit Yıldız, İbrahim Kubat, Cihan Canbeyli, Yunus Emre Aksu, Hasan Kaya, Reşat Toprak, Mehmet Büyükfırat, Ahmet Bulut ve Giray Küçük."
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