Cem Akdağ, TED Kolejliler ile anlaştı
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CEM AKDAĞ, TED KOLEJLİLER İLE ANLAŞTI

Cem Akdağ, TED Kolejliler ile anlaştı

TBL’ye düşen TED Ankara Kolejliler’de yeni teknik adam Cem Akdağ oldu.

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Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nden TBL’ye düşen TED Ankara Kolejliler’de yeni teknik adam Cem Akdağ oldu.

61 yaşındaki deneyimli coach, daha önce Beşiktaş (1994-95), Pınar Karşıyaka (1995–96), Brisa (1997–2001 /Kd), Galatasaray (2007–09 /Kd), Galatasaray (2009-10), Royal Halı Gaziantep BŞB (2012-13), Olin Edirne (2013-14), NSK Eskişehir Basket (2014-15) takımlarını çalıştırmıştı.

Basketball.com.tr’ye konuşan Cem Akdağ, 2.5 yıllık bir aranın ardından parkelere dönmenin heyecanını yaşadığını söyleyerek, ”Biz bir proje takımıyız ama bir menajerin değil. Kolej yeniden bir yapılanmaya ihtiyaç duyuyor. Maddi anlamda dev bütçeyle, profesyonel Türk ve yabancılarla değil, kendi bünyemizdeki genç oyuncularla yola çıkacağız. Altyapılarda Türkiye’de son derece başarılı sonuçlara imza atmış bir TED Kolejliler var. Hedefimiz orta sıralar ve iyi sonuçlar alabilirlerse play-off’a kalmak olacaktır” dedi.

Kaynak: basketball.com.tr

 

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