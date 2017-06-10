Orman'dan Quaresma açıklaması
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ORMAN'DAN QUARESMA AÇIKLAMASI

Orman'dan Quaresma açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, eski Artvin Hopaspor Başkanı Nedim Koyuncu'nun davetlisi olarak memleketi Artvin'e geldi.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, eski Artvin Hopaspor Başkanı Nedim Koyuncu'nun davetlisi olarak memleketi Artvin'e geldi.

Hopa ilçesinde ziyaretlerde bulunan Fikret Orman, Orta Hopa Aile Kabristanlığı'nda yakınlarının mezarları başında dua etti.

İlçedeki sahilde, "Bordo Mavi" isimli kafede dinlenen Başkan Orman, burada basın mensuplarıyla sohbet ederek, yöneltilen soruları yanıtladı.

Siyah-beyazlı ekibin Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'ya Çin'den transfer teklifleri olduğu yönündeki haberlerle ilgili Başkan Orman, "Çin'e Beşiktaş gidecek, Quaresma değil. Biz kampa Çin'e gideceğiz ama Quaresma değil." dedi.

Kayserisporlu futbolcu Deniz Türüç'ün adının Beşiktaş'la anılması hakkında Orman, "Deniz Türüç'ün transferiyle ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Şimdilik böyle bir transfer yok. Çıkan haberleri de görmedim." ifadelerini kullandı.

Fikret Orman, transfer çalışmalarına henüz başlamadıklarını aktararak, "Transfer çalışmalarına yeni başlıyoruz. Daha bir şey yapmadık. Önümüzdeki haftadan itibaren çalışmaya başlayacağız." diye konuştu.

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