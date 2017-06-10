TERİM'DEN FLAŞ ARDA AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kosova maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

''Artık yeter!''

''Birçok konu var aydınlatılması gereken. Ancak milli takımda görev yaptığım sürece içinde herkesten birkaç ricam oldu. Allah aşkına maçlar bitene kadar konuşmayalım, 2 gün sabredelim dedim. Her kampta ben bunları ifade etmekten yoruldum. Aynı şeyleri söyleyip farklı sonuç beklemek delilerin işi. Herkes de bu isteğime uydu. Maçtan 1 gün önce konuşan oyuncum ve yönetici olmadı. Teşekkür ediyorum. Birçok insan milli takımın başarısını önlemek için hareket etti. Artık yeter!''

''Arda'yı gönderme kararı benim, milli takımı bırakma kararı onun''

''Yarın maçtan sonra ne sorunuz varsa sorabilirsiniz. Hatta şimdiden sorularınızı da verebilirsiniz! Yarın maç bitimi TSİ 1.00 olacak. Ama bir gün sonraya kalsın da istemiyorum... Yaşanmış çok şey var. Ama ben bunları söylemeyi karakterime, tecrübeme, seviyeme uygun bulmuyorum. Konuşmasam da iftiraları, olmamış şeyleri kabul etmiş sayacaksınız. Dolayısıyla vah vah...Uçakta hepinizin bildiği gibi kabul edilemez bir olay yaşandı. Ben gereğini yaptım. Arda'yı gönderme kararı benim, açık ve net. Arda'yı gönderme kararı benim, milli takımı bırakma kararı onun...

''Arda'yı milli takıma almayan benim''

Gelelim pazarlık konusuna... Ben Ay-Yıldızlı formayı pazarlık konusu yapar mıyım! Bırakın onu, dünyanın en iyi futbolcuları gelse, milli formayı pazarlık konusu yaptırmam! Oyuncu milli takım formasını giymek için pazarlık yapacak... Vah benim memleketime vah... Vah benim futboluma... O günleri hatırlayın. Arda'yı milli takıma almayan benim. "Hocam ben gelirim ama, bunları almazsan.." Böyle mi oldu? Oyuncuyu almadığım süreçte tüm araya girmeye çalışanlara rağmen doğrulardan vazgeçmemiştim. Benimle pazarlık yapacak öyle mi? Bu olayların gizli aktörlerini zaman ortaya çıkaracak''

''Puan kaybetmememiz lazım''

''Ben bu pozisyonda sorun çözen kişiyim. Kimse de merak etmesin, sorunları çözerim. Sevgili Bilal Meşe'ye de geçmiş olsun diyorum. Kosova'yı puan kaybedersek şansımız bitmez ama azalır. Puan kaybetmememiz lazım. Yarın üç puan alırsak ikincilik şansımız var. Rakiplerimizi geçme ihtimalimiz var. Umarım diğer maçlarda lehimize sonuçlar olur. Kosova çok aşama kaydetti. Kontralarda çok etkililer, agresif ve dinamikler. Puan almaları gereken maçlardan puansız çıktılar''

''Bir mesaj vermek istedik''

Milli takımda tecrübeli-genç karışımı önemlidir. Yaş ayrımı çok yoktur ama genç isimler dikkat çekiyor. Biz izlediğimiz genç oyuncuları yakından görmek için çağırıyoruz. Önemli olan çağrılmak değil, burada kalıcı olmak. Üçüncü kalecimiz sakatlanınca Avrupa Şampiyonası'nda izlediğimiz Berke Özer'e bir şans vermek istedik. Bir mesaj vermek istedik. Hayatım boyunca bu konularda duygusal karar almadım. Kimsenin hakkını yememek için uğraştım. Ama kırılanlar olmuş olabilir''