FRANSA AÇIK'TA ŞAMPİYON OSTAPENKO

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda Simona Halep'i 2-1 mağlup eden Jelena Ostapenko, şampiyonluğa ulaştı.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasının tek kadınlar finalinde 3 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ile dünya 47 numarası Letonyalı Jelena Ostapenko karşı karşıya geldi.
Ostapenko, bir saat 59 dakika süren müsabakada Halep'i 4-6, 6-4 ve 6-3'lük setler sonucunda 2-1 yenerek kariyerindeki ilk grand slam şampiyonluğunu elde etti.
20 yaşındaki Ostapenko, Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) kariyerindeki ilk tekler şampiyonluğuna bir grand slam turnuvasında ulaşarak büyük başarıya imza attı.
Halep ise Fransa Açık'ta 2014'ün ardından 2017'de de ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.