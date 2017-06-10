GENÇ MASA TENİSÇİLER BALKAN ŞAMPİYONU

Türkiye, Gençler Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Bulgaristan'ın Albena şehrinde düzenlenen organizasyonda milliler, 4 kategoride 3 birincilik, bir de üçüncülük elde etti. Türkiye, takım sıralamasında zirvede yer alarak, Balkan şampiyonu oldu.

Genç erkeklerde Talha Yiğenler, Zihni Batuhan Şahin ve Umut Emre Başsan'dan oluşan ay-yıldızlılar, finalde Romanya'yı 3-2 yendi.

Simay Kulakçeken, Betül Nur Kahraman ve Aybüke Öner'in genç bayanlarda temsil ettiği Türkiye, finalde Romanya'yı 3-0 mağlup etti.

Yıldız bayanlarda ise Özge Yılmaz ve Ece Haraç'dan kurulu milli takım, final maçında Moldova'yı 3-0'la geçti.

Türkiye, yıldız erkeklerde de Kosova'yı 3-0 yenerek üçüncülüğü elde etti.

Şampiyonayı değerlendiren Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, tarihi bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Balkan Şampiyonası tarihinde Türkiye, ilk kez 3 kategoride de şampiyonluğa ulaştı. Oyunculardan antrenör ve yöneticilere kadar tam bir takım havası mevcut. Güzel bir ruh oluştu. Çalışma arkadaşlarıma antrenör ve sporcularımıza teşekkür ve tebrik ederim. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.