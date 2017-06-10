MİLLİLER’DEN LETONYA’YA 12 SAYI FARK

16-25 Haziran tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde organize edilecek Avrupa Şampiyonası’na katılacak A Milli Kadın Takımımız, hazırlık mücadelesinde karşılaştığı Letonya’yı 82-70'lik skorla mağlup etti.

Ay Yıldızlılarımız oyuna Birsel Vardarlı Demirmen, Işıl Alben, Bahar Çağlar, Tuğçe Canıtez ve Kuaintra Hollingsvorth beşiyle başladı ve 5.dakika 3-3 eşitlikle geçildi. Boyalı alanda Hollingsvorth ve Bahar ikilisiyle skor bulan millilerimiz, ilk periyotu da Olcay Çakır Turgut’un turnikesiyle 18-16 önde tamamladı. İkinci çeyreğin başında penetrelerle basketler bulan A Milli Kadın Takımımız, 15.dakikada durumu 22-21’e getirdi. Mücadelenin ilk yarısını Ay Yıldızlılarımız 38-32 önde tamamladı.

Karşılaşmanın üçüncü periyotuna hızlı başlayan millilerimiz, rakibini top kayıplarına zorladı. Bu bölümde hücumda da Hollingsvorth ve Işıl’ın etkinliğiyle skor üreten A Milli Kadın Takımımız, 25.dakikada 11 sayılık farkı yakaladı (47-36). Ancak bu bölümde Kreslina ve Putnina ikilisiyle üçer sayılık basketler bulan Letonya, aradaki farkı da 1 sayıya indirdi (54-53). Son 10 dakikalık bölüme 58-56 üstün giren A Milli Kadın Takımımız, özellikle boyalı alandan bulduğu sayılarla maçtan 82-70 galibiyetle ayrıldı.

Millilerimizde Kuaintra Hollingsvorth 27 sayı- 8 ribaund, Işıl Alben 12 sayı- 4ribaund- 5 asist, Bahar Çağlar 10 sayı- 6 ribaund- 2 asist, Olcay Çakır Turgut 10 sayı- 4 asist ve Birsel Vardarlı Demirmen de 8 sayı- 6 ribaund- 5 asistle mücadeleyi noktaladı.