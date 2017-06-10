Kemal Kılıç sözleşme yeniledi
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KEMAL KILIÇ SÖZLEŞME YENİLEDİ

Kemal Kılıç sözleşme yeniledi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Teknik Direktör Kemal Kılıç ile sözleşme yeniledi.

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Teknik Direktör Kemal Kılıç ile sözleşme yeniledi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in makamında gerçekleştirilen imza törenine BB. Erzurumspor’un As Başkanı Zafer Aynalı ve Genel Sekreter Yardımcısı Ünsal Kıraç'da katıldı. Başkan Mehmet Sekmen, burada yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mavi Beyazlı takımımızı şampiyonluğa taşıyan Teknik Direktör Kemal Kılıç ile Birinci Lig’de de yoluna devam edecek. İnşallah Erzurumspor bu sezon da yine başa oynayacak. Erzurum’un heyecanı ve başarısı Erzurumspor ile devam edecek. Bu arada Türk futbolunda ismi ön planda olan yıldız futbolcuları takımımıza dâhil edeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un Teknik Direktörü Kemal Kılıç da, “Erzurum’un hakkı olan şampiyonluğu, özlenen şampiyonluğu bu büyük şehre kazandırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kulübümüzün benimle Birinci Lig’de de yola devam etmesi ve şahsıma olan güvenden ötürü de ayrı bir teşekkür ediyorum. Ve her şeyden önce Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen’e de teşekkürü bir borç biliyorum. Çünkü Başkan Mehmet Sekmen maddi ve manevi desteğinin yanında ayrıca bize inanılmaz bir enerji verdi. Sezona mükemmel çalışıyoruz. İç transferi bitirmek üzereyiz. Bundan sonraki süreçte de şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro oluşturacağız” diye konuştu. 

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