Türk golf tarihinde bir ilk
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TÜRK GOLF TARİHİNDE BİR İLK

Türk golf tarihinde bir ilk

Milli sporcu Ali Altuntaş, yurt dışında yapılan Challenge Tour organizasyonlarında profesyonel kategoride elemeleri geçen ilk Türk golfçü unvanını elde etti.

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Milli sporcu Ali Altuntaş, yurt dışında yapılan Challenge Tour organizasyonlarında profesyonel kategoride elemeleri geçen ilk Türk golfçü unvanını elde etti.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Challenge Tour'un faaliyet takviminde yer alan KPMG Trophy Turnuvası'nda mu¨cadele eden milli sporcu Ali Altuntaş, Türk golf tarihine geçti.

30'u aşkın ülkeden 156 sporcunun katıldığı organizasyonda ikinci raunt sonunda -4 oynayarak 33. sıraya yükselen Altuntaş, elemeleri geçerek üçüncü ve dördüncü rauntta mücadele etme hakkı kazandı.

Altuntaş, böylece Türkiye dışında düzenlenen Challenge Tour organizasyonlarında elemeleri geçen ilk Türk golfçü oldu.

Daha önce Ediz Kemaloğlu, Türkiye'nin ev sahipliğindeki bir Challenge Tour organizasyonunda elemeleri geçme başarısı göstermişti.

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