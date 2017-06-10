TÜRK BAYRAĞINI DÜNYANIN ZİRVESİNE TAŞIYACAK

Milli dağcı Tunç Fındık, Türk bayrağını dünyanın 8 bin metre ve üzeri rakıma sahip en yüksek 14 zirvesine taşımak için başladığı tırmanış projesini, kalan 4 dağa da 2 yıllık süreçte tırmanarak tamamlamak istiyor.

Dünyada 8 bin metre yüksekliğindeki 14 dağın 10'una çıkıp Türk bayrağını dalgalandıran tek Türk olan milli dağcı Tunç Fındık, üniversite yıllarında başladığı dağcılık hayatında Türkiye'nin farklı noktalarında donmuş şelale, kaya ve dağ tırmanışları gerçekleştirdi.

Ardından Türk bayrağını dünyanın en yüksek zirvelerine taşımayı amaç edinen Fındık, 27 yıl önce başladığı kariyerinde, başarı çıtasını çok daha yükseğe çıkarmak için 8 bin metrenin üstünde, tamamı Pakistan, Çin ve Nepal'de bulunan 14 zirvenin tümüne tırmanmayı içeren "14x8000 Tırmanış ?Projesi"ni başlattı.

Fındık, "dünyanın zirvesi" olarak kabul edilen 8 bin 850 metre yüksekliğindeki Everest'e tırmanarak ilk önemli deneyimini yaşadıktan sonra Makalu, Kanchenjunga, K2, Manaslu, Shishapangma, Lhotse, Cho Oyu, Dhaulagiri ve Gasherbrum 2'nin doruklarına farklı aralıklarla zirve yaptı.

Everest Dağı'nın 2007 yılında bir kez daha zirvesine çıkan Fındık, bu sayede aynı dağa iki ayrı rotadan çıkan ilk Türk unvanını kazanmanın yanında sekiz bin metrelik tırmanışı en çok yapan Türk dağcı olma ve dünyanın 40 ünlü dağcısı arasına adını yazdırma başarısını da elde etti.

Tecrübeli dağcı, 14x8000 hedefi için Pakistan'daki 8 bin 47 metrelik Broad Peak Dağı'na tırmanmak amacıyla kısa süre sonra bu ülkeye gidecek.

Şartların el vermesi durumunda aynı ülkedeki Gasherbrum 1 Dağı'nın 8 bin 68 metrelik zirvesine ulaşmayı amaçlayan Fındık, böylelikle bu yılki hedefine ulaşmış olacak.

Nepal'deki 8 bin 91 metrelik Annapurna ve Pakistan’daki 8 bin 125 metre yüksekliğindeki Nanga Parbat Dağı'na önümüzdeki yıl tırmanacak olan Fındık, bu tırmanışlarında başarılı olursa 14x8000 projesi dahilindeki zirve hedeflerini yakalayıp projesini tamamlayacak.

- Zirvelere İGA desteğiyle çıkacak

Milli dağcı Tunç Fındık, İstanbul Yeni Havalimanı'nın (İGA) desteğiyle "14X8000 Tırmanış Projesi" kapsamında dünyanın en yüksek dağlarının dördünde zirveye iki yıl içinde ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Türkiye'nin farklı noktalarında dağ, kaya, buz, donmuş şelale ve kaya tırmanışlarıyla çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirten Fındık, dünyanın en yüksek noktalarında Türk ve İGA bayraklarını dalgalandırmak istediğini aktardı.

Milli dağcı Fındık, her yıl 8 bin üzeri rakıma sahip iki dağa tırmanma yönünde bir programı olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Bana böyle bir destek olduğu için çok mutluyum. Ona göre de antrenmanlarımızı yapıyoruz. Buz ve kaya tırmanışlarının hepsi de antrenman. Kaya ve buz tırmanışları dağcılığın en temel noktaları. Teknik tırmanışlar, biraz daha teknik olmayan tırmanışların kombinasyonuyla güzel bir antrenman programı uyguladım."

Projesini IGA'nın desteğiyle iki yıllık süreçte tamamlamayı hedeflediğini söyleyen Fındık, şunları kaydetti:

"Projemi tamamlamak için önümde 4 dağ var. Bu hedef iki senede bitebilir. Bu güne kadar bu projeyi 14 milletten 30'un üstünde sporcu bitirdi. İçlerinde Türk yok, en yaklaşan da benim. Bu ülkemiz için milli bir proje haline geldi. Doğrusunu isterseniz çok da mutluyum. Herkes de beni destekliyor. Arkamda beni seven çok büyük bir topluluk var. Onların gücü ve manevi desteği ile yola devam ediyoruz. Hava ve koşullar iyiyse yapabilirim. Değilse tekrar gitmek gerekebilir. Kararlıyım ve bu tırmanışları yapmak için istekliyim. Çok çalıştık, iyi antrenman yaptık."