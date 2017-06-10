"VAN DER WİEL'İ SİLAHLA TEHDİT ETTİLER"

Ümit Akbulut tarafından dolandırıldığını iddia eden Fenerbahçeli futbolcu Gregory van der Wiel’in avukatı Abide Gülel Birsen, "Van der Wiel'i silahla tehdit ettiler" dedi.

Sasha ve Misha kardeşler ve Taylan’daki Buriram Futbol Takımı. Zaten Buriram Futbol Takımı’nın avukatlık bürosu bize ulaştı. Sistem aynı. Önce sözleşme yapılmış ve arkasından daha fazla para istenmiş. O parayı vermezseniz bir önceki para da yanar denilmiş. Şikayetçi olunca da ticari iş diyorlar. Tamam ticari iş ama sen şirket değilsin ki. Şirket gibi sözleşme yapmışsın. Sözleşmenin içeriğinde icra kurulu başkanı ve defter-i kebirler geçiyor. Ama ortada bir şirket yok. Ümit Akbulut ve Sinan Siner’e ait olduğu gözüken Sin Management ve B4L adlı şirketler aslında yok. Ticaret Odası’nda kayıtları da yok. Bunun dışında da hiçbir şirket yok bu isimlerin üzerine kayıtlı olan. Bu kişilerin üzerine mal varlığı da yok. Zaten de olay bu” ifadelerini kullandı.

“Üzerlerine kayıtlı mal varlığı yok”

Hukuk davası açılması durumunda bu parayı hiçbir şekilde tahsil edemeyeceklerini belirten Avukat Abide Gülel Birsen, “Şu anda devam eden soruşturmada ‘Bu bir ticari iş’ derlerse, takipsizlik alırlarsa ve beraat ederlerse, hukuk davası açacağız. 4,5 milyon Dolar’ı biz kazansak da, kaybetsek de hiçbir şekilde tahsil edemeyeceğiz. Çünkü üzerilerine kayıtlı hiçbir mal varlığı yok. Savcı Bey’e paraların nerede olduğunu da sorduk. Mesela vergisi ödenmemiştir. MASAK’a bildirin dedik” diye konuştu.

“Bu saatten sonra Floyd’u getirse neye yarar”

Yaşanan olayların ardından dosyaların birleşeceğini ifade eden Birsen, “Bugüne kadar Ümit Akbulut ‘Ben kimseyi dolandırmadım’ diyordu. Ama hiç düşünmedi ki tarafların ve dosyaların birleşeceğini. Dosyaların hepsinde bir tarafta A diyorsa, diğer tarafta B diyor. Şimdi bu dosyalardaki bütün ifadeleri işleyip savcının önüne koyacağız. Biz elimizde belgeyle konuşuyoruz. Onlar gibi farazi işlemler yapmıyoruz. Zaten biz hep para ödeyen tarafız. Bugün adliyeye gelen 8-9 avukat vardı ve hepsi para ödeyenlerin avukatlarıydı. Bir tarafa ‘Taylor Swift’i getireceğim’ demiş. Bu demek değildir ki bu adam iş yapmamış. Adam iş yapmış. Ama 2 kez iş yaptıysa, 1 kez yapmamış. Ama parayı almış. Ya parayı verirsin, ya iş yaparsın. Her seferinde Taylor Swift’i getireceğiz, Floyyd’u getireceğiz diyor. Bu saatten sonra Floyyd’un gelmesinin benim müvekkilime bir faydası yok. 16 milyon TL nerede biz bilmiyoruz. Sorduk, Flooyd’a verilmiş. Nasıl verilmiş? Zaten banka hesaplarında haciz var kendisinin. Taylor Swift, Chris Brown, Flooyd, Niang ve Dia var. Bu isimlere para verildiği söyleniyor. Niang’a 637 bin Euro verdiğini söylüyor. Niang da belki çıkıp araştırma yapmak isteyebilir. İstemese bile biz bunun araştırmasına başladık. Biz toparlayıcı bir beyan dilekçesiyle davamızı açtıracağız” açıklamalarında bulundu.