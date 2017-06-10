9 yaşında Fenerbahçe'ye çağrıldı
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9 YAŞINDA FENERBAHÇE'YE ÇAĞRILDI

9 yaşında Fenerbahçe'ye çağrıldı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde futbola olan yeteneği ile dikkatleri üzerine çeken 9 yaşındaki Orçun Enes Tok, Fenerbahçe altyapısına seçilerek Dereağzı Tesisleri'ne çağrıldı.

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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde futbola olan yeteneği ile dikkatleri üzerine çeken 9 yaşındaki Orçun Enes Tok, Fenerbahçe altyapısına seçilerek Dereağzı Tesisleri'ne çağrıldı.

Üzerinde Fenerbahçe forması, ayağında kramponu ile 'Hayalim, çok sevdiğim Fenerbahçe takımının yıldız futbolcularından biri olmak' diyen Orçun Enes Tok, "Futbolu ve Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından biri olarak bu takımda futbol oynamak istiyorum. Fenerbahçe altyapısına seçildiğim için çok mutluyum. Futbolcu olup parası olmayanlara ev almak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Tok’un futbola olan yeteneğini keşfeden antrenörü Aydın Fatih Kahveci de, "Orçun Enes doğuştan yeteneği olan bir çocuk. Bu güne kadar da futbola olan yeteneğini spor okullarında aldığı eğitim ve altyapısıyla her geçen gün arttırarak ortaya koymakta. Yaklaşık 2.5 yıldır birlikte çalışıyoruz. Geçtiğimiz Şubat ayında yarı yıl tatilinde Antalya’da yapılan, ülke genelinden yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı 4 gün süren bir kampa gönderdik.

Oradaki günlük maç ve antrenmanlarda yaptığı hareketlerle dikkati üzerine çekerek sivrilen, en göze çarpan, en yetenekli futbolcular arasına girerek Fenerbahçe altyapısına seçildi. Fenerbahçe Dereağzı Tesisleri'nde kulüp yöneticileri, tüm alt ve üst takımların antrenör hocalarının da izleyeceği kampa katılacak olan Orçun Enes, kendisi gibi minik yıldız sporcularla sahada görücüye çıkacak" diye konuştu.

Yıldız futbolcu adayı Orçun Enes, antrenman sahasında yaz kış demeden topla çalışmalarına devam ediyor.

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